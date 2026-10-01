ROMA, 01 OTT - "Vale la pena dirlo di nuovo, così che le fake news lo capiscano. Non siamo più il dipartimento 'woke', né il dipartimento dei deboli. Traduzione semplice: niente ciccioni, niente trans, niente barbuti, niente tipi strani, niente smidollati, niente radicali. Solo guerrieri". Sono frasi del segretario per la Difesa statunitense Pete Hegseth, che in queste ore stanno facendo il giro dei media Usa. Hegseth ha pronunciato queste frasi ieri, nel corso del suo discorso sullo stato delle forze armate presso la base di Quantico in Virginia. Il segretario della Difesa Usa ha dunque ripreso concetti già espressi un anno fa, quando aveva parlato della necessità di riorganizzare le forze armate, in cui, a detta sua, c'era troppa presenza di persone "grasse" e con idee "woke". "L'era dell'aspetto inaccettabile è finita", ha sostenuto. "In parole povere, se non soddisfi gli standard fisici maschili per le posizioni di combattimento, non superi un test di idoneità fisica o non hai voglia di raderti e avere un aspetto professionale, è ora di cambiare posizione o professione".
'Qui niente più woke, ciccioni e trans': parole di Hegseth fanno il giro del web
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