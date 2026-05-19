Questore Roma, il controllo del territorio è l'antidoto all'antistato

ROMA, 19 MAG - "Il controllo del territorio da parte dello Stato è l'antidoto principale contro la criminalità organizzata e l'antistato". Lo ha detto il questore di Roma, Roberto Massucci, in audizione davanti alla Commissione antimafia. "Considero rilevante la funzione di polizia che parte dal quotidiano, con il lavoro delle volanti - sottolinea il questore - all'apporto degli uffici investigativi fino alle funzioni di controllo della polizia anticrimine".