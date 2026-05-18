Quattro ricoverati tra Bologna e Modena restano in prognosi riservata

BOLOGNA, 18 MAG - Dei cinque feriti dall'investimento di sabato pomeriggio in centro a Modena che ancora sono ricoverati tra Baggiovara e Bologna, quattro sono ancora in prognosi riservata. Questo il bollettino congiunto delle aziende sanitarie. I due pazienti ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna - coniugi italiani 55enni - sono entrambi in rianimazione in condizioni stabili. La paziente donna presenta diversi traumi, le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e in prognosi riservata. L'uomo, anche lui con diversi traumi è stabile, non più in immediato pericolo di vita ma la prognosi è riservata. Rispetto alle condizioni dei pazienti ricoverati all'Ospedale Civile di Baggiovara (Modena): la donna tedesca di 69 anni pur in un quadro di gravità complessivo presenta segni di progressivo miglioramento che hanno portato a staccare la paziente dai supporti ventilatori ed è pertanto in respiro spontaneo. È la donna colpita per ultima dall'auto guidata da El Koudri, alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. La donna di 53 anni, polacca, sempre in condizioni gravi, presenta un quadro clinico stabile. Per entrambe la prognosi resta riservata. Il paziente di 59 anni, italiano, con trauma facciale, nel confermare la prognosi già comunicata ieri di 30 giorni in totale, presenta un quadro di stabilità e condizioni cliniche buone.