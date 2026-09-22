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Quattro giovanissimi preparavano molotov, perquisizioni e sequestri

ROMA, 22 SET - Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano molotov. Il provvedimento, emesso dalla Procura di Pesaro, è stato eseguito dai Carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Pesaro e Urbino, con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. Ai quattro giovanissimi, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una "costante attività di monitoraggio del territorio nonché dei siti d'area e profili social collegati".

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