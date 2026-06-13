CATANZARO, 13 GIU - Una ragazzina di 14 anni è scomparsa oggi dopo essersi recata a scuola per gli esami a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese. A segnalarlo la sindaca Maria Grazia Vittimberga con un post su Fb. "Cittadini di Isola e provincia di Crotone - scrive - serve l'aiuto di tutti. Stamani è uscita per andare a sostenere gli esami di terza media, è arrivata a scuola poi si è allontanata non facendo rientro a casa. I genitori la stanno cercando ovunque ma non hanno sue notizie. Chiunque l'avesse vista o avesse notizie utili si metta in contatto con il 112 o contattate me". I genitori, non vedendola rientrare a casa, si sono recati dai carabinieri per segnalare la scomparsa. Subito sono scattate le ricerche alle quali partecipa anche personale della Questura di Crotone che ha attivato anche la polizia stradale e quella ferroviaria. Il caso è stato segnalato anche alla Procura della Repubblica di Crotone e quella per i minorenni di Catanzaro ed è stato attivato il piano provinciale di ricerca in ambito provinciale. La scomparsa della ragazzina sta provocando apprensione in tutta la comunità di Isola Capo Rizzuto.
Quattordicenne scomparsa il giorno dell'esame in Calabria
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