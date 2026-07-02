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++ Quad precipita sui monti nell'Imperiese, tre morti ++

GENOVA, 02 LUG - Un quad è precipitato in una zona impervia sul Monte Saccarello, nel territorio del comune di Realdo, in provincia di Imperia. Nell'incidente, secondo le prime informazioni dei soccorritori, sarebbe morte tre persone. È in corso una vasta operazione di soccorso a cui partecipano il personale sanitario, i vigiili del fuoco, anche con un elicottero, e i carabinieri che stanno eseguendo l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco, le squadre a terra dei Vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

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