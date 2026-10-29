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Qatar, 'accuse di interferenze nel voto israeliano pericolose e ridicole'

DOHA, 29 OTT - Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha respinto le accuse "mosse da alcuni politici israeliani e dai loro contatti nei media", secondo cui il suo Paese avrebbe interferito nelle elezioni israeliane. "Smentiamo categoricamente le affermazioni secondo cui il Qatar avrebbe interferito nelle elezioni israeliane o finanziato attività volte a influenzarne l'esito", ha dichiarato Majed Al Ansari. "Accusano il Qatar di aver corrotto Benjamin Netanyahu, la sinistra politica israeliana e ora, in quest'ultima campagna elettorale, il voto arabo. Si tratta di accuse tanto ridicole quanto pericolose".

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