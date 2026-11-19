MOSCA, 19 NOV - Il trilaterale Russia-Cina-Usa a Shenzhen rappresenta "una pagina di storia della diplomazia". Lo ha detto il presidente russo, Valdimir Putin, dopo il vertice con gli omologhi Donald Trump e Xi Jinping, aggiungendo di auspicare la prosecuzione degli incontri tripartiti con i leader di Cina e Stati Uniti. Lo riportano le agenzie russe. Solo Dio sa cosa succederà ora, ma "vorrei che ci fosse comprensione reciproca", ha detto Putin.
Putin, 'trilaterale una pagina di storia della diplomazia, ne auspico altri'
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