Putin, 'non è necessario un cessate il fuoco per i negoziati di pace'

MOSCA, 04 GIU - Non è necessario un cessate il fuoco per avviare negoziati per la fine del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. "Non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati", ha affermato il capo del Cremlino rispondendo a una domanda durante un incontro con i capi di diverse agenzie di stampa internazionali. Lo riferisce l'agenzia Interfax.