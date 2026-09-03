MOSCA, 03 SET - La minaccia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di rendere "totalmente insicuro" lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni "complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali". Lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin, ribadendo che si tratta di un "atto di terrorismo di Stato". "Coloro che tacciono, che non prestano attenzione a questo, diventano complici del terrorismo internazionale", ha aggiunto Putin, precisando di riferirsi "in primo luogo agli alleati occidentali dell'Ucraina". Lo riferisce Interfax.
Putin, 'minaccia di Kiev ai voli civili complica possibilità di negoziati di pace'
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