Putin, 'la punizione per gli autori dell'attacco al dormitorio sarà inevitabile'

ROMA, 01 GIU - "Tutti i responsabili della tragedia di Starobelsk devono ricevere la punizione che meritano". Lo afferma il presidente russo, Vladimir Putin, riferendosi all'attacco ucraino su un dormitorio studentesco avvenuto il 22 maggio a Starobelsk, nella regione di Lugansk, dove, secondo Mosca, sono morte 21 persone. "Devono tutti ricevere la punizione che meritano e sarà inevitabile", ha detto lo zar durante un incontro sulle misure di sostegno per i feriti nell'attentato e sui progressi delle indagini. Putin ha definito l'attacco "un crimine sanguinoso della giunta ucraina", rivolgendosi al procuratore generale russo e al capo del Comitato investigativo. "I tre attacchi sono stati condotti direttamente sul dormitorio dell'istituto, utilizzando i droni, il che suggerisce che l'azione fosse premeditata e mirata", ha detto Leonid Pasechni, il capo dell'amministrazione filorussa della Repubblica Popolare di Lugansk, (Lpr), durante l'incontro con Putin. Ciò significa che "qualsiasi incidente o altro tipo di evento è da escludere", ha aggiunto. Una teoria condivisa dal presidente della commissione investigativa russa secondo il quale, "le antenne Starlink sui droni ucraini dimostrano la premeditazione".