ROMA, 01 GIU - "Tutti i responsabili della tragedia di Starobelsk devono ricevere la punizione che meritano". Lo afferma il presidente russo, Vladimir Putin, riferendosi all'attacco ucraino su un dormitorio studentesco avvenuto il 22 maggio a Starobelsk, nella regione di Lugansk, dove, secondo Mosca, sono morte 21 persone. "Devono tutti ricevere la punizione che meritano e sarà inevitabile", ha detto lo zar durante un incontro sulle misure di sostegno per i feriti nell'attentato e sui progressi delle indagini. Putin ha definito l'attacco "un crimine sanguinoso della giunta ucraina", rivolgendosi al procuratore generale russo e al capo del Comitato investigativo. "I tre attacchi sono stati condotti direttamente sul dormitorio dell'istituto, utilizzando i droni, il che suggerisce che l'azione fosse premeditata e mirata", ha detto Leonid Pasechni, il capo dell'amministrazione filorussa della Repubblica Popolare di Lugansk, (Lpr), durante l'incontro con Putin. Ciò significa che "qualsiasi incidente o altro tipo di evento è da escludere", ha aggiunto. Una teoria condivisa dal presidente della commissione investigativa russa secondo il quale, "le antenne Starlink sui droni ucraini dimostrano la premeditazione".
Putin, 'la punizione per gli autori dell'attacco al dormitorio sarà inevitabile'
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