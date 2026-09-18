ROMA, 18 SET - "L'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia". Lo ha detto Vladimir Putin secondo quanto riporta Tass. Per il presidente russo l'Ovest "usa gli ucraini come carne da cannone". La Russia, ha detto Putin, "prende atto delle esercitazioni europee nel Mar Baltico che simulano il sequestro di navi civili".
Putin, Europa nasconde perdita di prestigio parlando di preparare guerra alla Russia
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