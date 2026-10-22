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Putin, colloqui trilaterali dovrebbero riguardare garanzie sicurezza anche per Mosca

ROMA, 22 OTT - Eventuali futuri colloqui trilaterali, che coinvolgano Russia, Stati Uniti e Ucraina, dovrebbero concentrarsi sulle garanzie di sicurezza sia per la Russia che per l'Ucraina: lo ha detto Vladimir Putin, citato dalle agenzie russe, aggiungendo che si dovrebbero discutere anche questioni più ampie relative alla sicurezza europea.

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