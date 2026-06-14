ROMA, 14 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin ha sentito il presidente americano Donald Trump in una telefonata durata 55 minuti, in occasione del compleanno del tycoon. Lo riporta la Tass. Trump nella telefonata ha chiesto la fine della guerra in Ucraina, ha riferito il consigliere di Putin Ushakov.
Putin chiama Trump per il compleanno, 55 minuti di telefonata
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