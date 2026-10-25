ROMA, 25 OTT - Le accuse rivolte alla Russia per i disordini nei Paesi europei dimostrano "la debolezza e l'incapacità di alcuni dei loro leader di assumersi la responsabilità di quanto sta accadendo": lo ha detto Vladimir Putin in un'intervista alla tv di Stato russa, citata dall'agenzia Tass.
Putin, accusarci per i disordini segno di debolezza e incapacità dei leader europei
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