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Putin, accusarci per i disordini segno di debolezza e incapacità dei leader europei

ROMA, 25 OTT - Le accuse rivolte alla Russia per i disordini nei Paesi europei dimostrano "la debolezza e l'incapacità di alcuni dei loro leader di assumersi la responsabilità di quanto sta accadendo": lo ha detto Vladimir Putin in un'intervista alla tv di Stato russa, citata dall'agenzia Tass.

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