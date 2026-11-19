MOSCA, 19 NOV - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato che la Russia ha invitato i rappresentanti dell'Unione Europea a Mosca per comprendere la loro posizione, con l'obiettivo di proseguire il dialogo sulla soluzione del conflitto ucraino. "Attraverso i canali diplomatici, abbiamo invitato gli europei a venire a Mosca per definire la loro posizione", ha affermato Putin citato da Interfax. "Dopodiché, decideremo in quale formato proseguiremo il dialogo sull'Ucraina", ha aggiunto il capo di Stato russo.
Putin, 'abbiamo invitato gli europei a Mosca per comprendere la loro posizione'
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