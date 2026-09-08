MOSCA, 08 SET - La Russia "non ha assolutamente alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa". Lo ha assicurato oggi il presidente Vladimir Putin in una telefonata con Donald Trump, secondo quanto riferito dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. "I miti sulla minaccia russa servono agli europei solo come copertura per aumentare il sostegno all'Ucraina e le proprie spese militari", ha aggiunto Ushakov, citato da Interfax. La conversazione è durata circa un'ora, ha sottolineato il consigliere di Putin.
Putin a Trump, 'non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMOSCA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...