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++ Putin a Trump, 'abbiamo responsabilità per la sicurezza internazionale' ++

MOSCA, 04 LUG - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha inviato un messaggio di congratulazioni al suo omologo americano, Donald Trump, nel 250mo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. "Oggi la Russia e gli Usa, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale", sottolinea Putin nel messaggio, secondo quanto riferito dall'agenzia Tass.

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