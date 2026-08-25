ROVIGO, 25 AGO - Sui suoi profili social pubblicava le immagini di coltelli, proiettili e di ordigni esplosivi autoprodotti, dei quali mostrava anche la preparazione. Per questo un uomo di Pontecchio Polesine, nel Rodigino, è stato arrestato dalla polizia nei giorni scorsi. In particolare, la Direzione centrale per la sicurezza cibernetica di Roma ha trasmesso alla Digos di Rovigo e al Cosc di Venezia (Centro operativo per la sicurezza cibernetica) una richiesta urgente di intervento, segnalando il profilo dell'uomo che era emerso da un monitoraggio web. Hanno quindi preso il via gli accertamenti della Digos di Rovigo e di Venezia per identificare l'uomo e rintracciarlo. Necessario anche l'ausilio del nucleo artificieri della questura di Venezia, in quanto le didascalie di alcuni post lasciavano presupporre l'effettiva offensività degli ordigni. Durante la perquisizione, avviata dopo che gli agenti hanno fatto irruzione a casa sua, sono stati trovati il manufatto artigianale del presunto ordigno pubblicato nei post (poi risultato inerte), vari proiettili di diverso calibro illegalmente detenuti, alcune armi bianche "push dagger" con lama a doppio filo e punta acuminata, e infine una pistola scacciacani munita di caricatore e modificata con canna aperta e meccanismo di scatto/percussore. Sono stati inoltre trovati e sequestrati alcuni appunti manoscritti contenenti indicazioni per la fabbricazione di ordigni, sui quali sono in corso approfondimenti investigativi. Il profilo dell'uomo è stato sequestrato e lui è finito in manette per fabbricazione e detenzione di arma clandestina e denunciato per la detenzione illegale di munizioni e armi bianche. Su richiesta della Procura di Rovigo, il gip ha convalidato l'arresto nei suoi confronti e la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Pubblica sui social le foto di armi ed esplosivi, arrestato nel Rodigino
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