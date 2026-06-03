Proteste in Albania contro il progetto del resort di Jared Kushner

TIRANA, 03 GIU - Una enorme folla di cittadini e attivisti della società civile albanese si è riunita ancora stasera, grazie agli appelli sui social, davanti alla sede del governo per protestare contro il progetto per la costruzione di un grande complesso turistico, su una delle spiagge vergini nel sud dell'Albania, nella zona di Zvernec, a circa 150 chilometri da Tirana. Dietro il progetto ci sarebbe Ivanka Trump, la figlia del presidente Usa e il marito Jared Kushner insieme ai fratelli Moutaz e Ramez Al-Khayyat, del Qatar, i quali gestiscono il conglomerate Power International Holding. I due hanno già speso circa 200 milioni di dollari per l'acquisto dei terreni i cui proprietari albanesi sono sott'inchiesta. L'intero investimento si aggirerebbe intorno ai 4 miliardi di dollari. Momenti di tensioni si sono registrati all'inizio della protesta con la polizia che ha tentato di bloccare la folla che si dirigeva verso la presidenza del consiglio. Ma dopo un breve utilizzo anche degli idranti, gli agenti si sono ritirati. I manifestanti contestano la costruzione del complesso in una zona che ritengono sia protetta e chiedono al governo di rinunciarvi. Ma il governo ha precisato che l'intera area rientra in una categoria che prevede anche costruzioni a scopo turistico.