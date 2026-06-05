Protesta delle madri dei desaparecidos al tour della Coppa dei Mondiali in Messico

CITTÀ DEL MESSICO, 05 GIU - Collettivi di madri alla ricerca di familiari scomparsi hanno protestato davanti al centro sportivo Utopia Mixhuca, nella capitale messicana, durante l'esposizione del trofeo dei Mondiali 2026. Le manifestanti hanno bloccato alcuni accessi alla struttura e parte del traffico sulla vicina Avenida Río de la Piedad per chiedere maggiore attenzione alla crisi delle sparizioni nel Paese. Le donne hanno esposto fotografie, striscioni e schede di ricerca delle persone scomparse, sollecitando più risorse per le indagini e progressi nei procedimenti relativi a oltre 6.000 casi aperti nella sola Città del Messico. La protesta si è svolta mentre le autorità cittadine, guidate dalla sindaca Clara Brugada, presentavano ufficialmente il trofeo dei Mondiali 2026. All'evento organizzato dalla Fifa hanno partecipato anche le ex stelle del calcio Roberto Carlos e Hugo Sánchez. Il trofeo originale della Coppa del Mondo resterà esposto gratuitamente al pubblico fino all'8 giugno presso il centro sportivo Utopia Mixhuca. Le manifestanti hanno denunciato l'assenza di risposte efficaci da parte delle istituzioni e chiesto il riconoscimento della gravità del fenomeno delle sparizioni forzate, che secondo i collettivi coinvolge oltre 133.000 persone in tutto il Messico.