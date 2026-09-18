WASHINGTON, 18 SET - Centinaia di attivisti si sono riuniti presso il Kennedy Center per opporsi alle minacce di Donald Trump di chiudere e demolire l'iconico centro culturale di Washington. I manifestanti intendono formare una catena umana all'esterno della struttura e chiedono che il presidente si faccia da parte. La protesta è organizzata dal gruppo 'Hands Off the Arts', 'Giù le mani dalle arti'. Trump "non è un leader adatto" per il Kennedy Center che non può essere rinominato in onore di qualcun altro. È un memoriale dedicato a John F. Kennedy. E' offensivo, umiliante ed antiamericano ipotizzare il contrario", ha detto la co-fondatrice del gruppo Mallory Miller ad Abc news.
Protesta anti-Trump al Kennedy Center di Washington, 'no alla demolizione'
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