ROMA, 05 NOV - A quasi 24 ore dal successo storico dei Democratici che hanno ottenuto il controllo del Congresso statunitense, restano ancora in palio due seggi al Senato. In Alaska, lo scrutinio dovrebbe proseguire nel corso della giornata, mentre in Mississippi — roccaforte repubblicana — i Democratici potrebbero essere vicini a un risultato clamoroso: al momento, il candidato democratico Scott Colom è in vantaggio sulla senatrice repubblicana uscente Cindy Hyde-Smith per poco più di un migliaio di voti, con quasi il 96% delle schede scrutinate. Sebbene in alcuni stati una competizione così serrata farebbe scattare automaticamente un riconteggio, il Mississippi non prevede alcuna normativa in merito.
Prosegue lo scrutinio in Mississippi, candidato dem in vantaggio con margine minimo
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...