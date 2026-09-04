BRUXELLES, 04 SET - Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, prosegue il suo "Tour delle capitali" per discutere con i leader europei dell'agenda, con particolare attenzione al prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione, e gettare le basi per le prossime riunioni del Consiglio europeo e i vertici internazionali. La prossima settimana, il 9 settembre, Costa incontrerà a Varsavia il premier polacco Donald Tusk. Lo stesso giorno, incontrerà a Berlino il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il 10 incontrerà a La Valletta il primo ministro maltese Robert Abela, a Madrid il premier spagnolo Pedro Sánchez e a Lisbona quello portoghese Luís Montenegro. Inoltre, domenica 13 settembre, il presidente Costa sarà a Rovaniemi dove incontrerà il premier finlandese Petteri Orpo. Poi parteciperà, insieme a un gruppo di leader europei, al vertice europeo sull'Artico che si terrà a Rovaniemi il 14 settembre. L'obiettivo del vertice è rafforzare l'approccio strategico dell'UE alla regione artica. Nelle sue prime due settimane di visita, il presidente ha visitato 13 paesi: Slovacchia, Estonia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Croazia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Grecia, Cipro e Slovenia.
Prosegue il tour delle capitali di Costa, il 9 da Merz e il 10 da Sanchez
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