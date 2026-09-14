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Prorogate le sanzioni a Mosca ma per soli 7 giorni, 'serve più tempo'

BRUXELLES, 14 SET - "Al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni, fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione". Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3000 persone.

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