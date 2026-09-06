BERLINO, 06 SET - Stando alle proiezioni delle 22:49 sulle elezioni in Sassonia-Anhalt, l'AfD è al 44%, la Cdu al 17,4%, l'Spd al 9,2%, la Linke all'8,6%, i Verdi all'8,9%, il Bsw al 5,1% e l'Fdp al 2,5%. Con questa situazione, l'AfD otterrebbe 39 seggi, la Cdu 15, la Linke, la Spd e i Verdi 8 ciascuno e il Bsw 5.
Proiezioni Sassonia-Anhalt, 39 seggi per l'AfD, 15 per la Cdu
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