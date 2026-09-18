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Programma M5s al voto, 'continuare ad inviare armi a Kiev è allontanare la pace'

ROMA, 18 SET - "Cambiare radicalmente l'approccio fallimentare dell'Italia e dell'Europa nei confronti della guerra in Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace. È necessaria una svolta negoziale che tuteli le ragioni del paese aggredito, con il coinvolgimento dell'intera comunità internazionale". E' uno dei punti che gli iscritti al M5s si troveranno a votare da oggi fino a domenica sulla piattaforma del Movimento. Venti le aree tematiche: nella diciassettesima intitolata 'l'Italia ripudia la guerra' si mettono per iscritto anche il "No" al piano Rearm EU e il "No" all'innalzamento della spesa per la difesa al 5% del Pil.

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