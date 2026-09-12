SAN PAOLO, 12 SET - Il socio di maggioranza della Go Up Entertainment Llc, Michael Davis, ha comunicato alla polizia federale brasiliana (Pf) che la società fornirà i documenti relativi al film "Dark Horse" solo in seguito a un ordine della magistratura statunitense. La posizione è stata espressa il 2 settembre, dopo che la Pf aveva chiesto dati societari, contabili, fiscali, bancari e contrattuali per ricostruire l'origine, il percorso e i destinatari finali dei fondi utilizzati per produrre il film sulla vita dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Davis ha precisato che i documenti custoditi negli Stati Uniti potranno essere consegnati alle autorità brasiliane soltanto attraverso i canali di cooperazione giudiziaria internazionale, come una rogatoria o una richiesta di assistenza giudiziaria. Secondo una perizia privata commissionata dalla GoUp, "Dark Horse" ha registrato costi per 9,66 milioni di dollari negli Usa e 3,72 milioni in Brasile. La Polizia federale indaga anche sui circa 61 milioni di real, circa 10,3 milioni di euro, trasferiti, secondo i suoi documenti, attraverso il fondo statunitense Havengate Development. La perizia non ha però verificato l'origine di tali risorse né effettuato un audit sul fondo.
Produttore Dark Horse a polizia brasiliana, forniremo dati solo su ordine giudice Usa
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiSAN PAOLO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...