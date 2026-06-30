ROMA, 30 GIU - "Questo non è un attacco che può essere classificato come terrorismo". Lo ha detto il Procuratore generale di Monaco riguardo allo scoppio in cui sono rimasti feriti tre ucraini. Stéphane Thibault, Procuratore Generale di Monaco, in una conferenza stampa riportata da Bfm, ha confermato che "due delle vittime" sono ancora stamattina "in condizioni critiche" dopo l'esplosione di ieri sera. L'indagine, scrive l'Afp, prosegue per tentato omicidio.
Procuratore Monaco, si indaga per omicidio, escluso il terrorismo
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