ROMA, 20 OTT - Tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco di droni russi avvenuto sull'autostrada Kiev-Odessa nella regione di Kiev: lo afferma Timur Tkachenko, capo dell'ufficio regionale del procuratore generale di Kiev, come riportano i media ucraini. Alcune auto sono in fiamme mentre i soccorsi stanno cercando di spegnere le fiamme.
Procuratore, droni russi su autostrada Kiev-Odessa, almeno 3 morti
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