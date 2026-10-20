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Procuratore, droni russi su autostrada Kiev-Odessa, almeno 3 morti

ROMA, 20 OTT - Tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco di droni russi avvenuto sull'autostrada Kiev-Odessa nella regione di Kiev: lo afferma Timur Tkachenko, capo dell'ufficio regionale del procuratore generale di Kiev, come riportano i media ucraini. Alcune auto sono in fiamme mentre i soccorsi stanno cercando di spegnere le fiamme.

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