ROMA, 04 SET - La Procura rumena ha formalmente incriminato oggi l'influencer Andrew Tate per traffico di minori, riciclaggio di denaro, rapporti sessuali con un minore e intralcio alla giustizia, mentre il fratello Tristan è accusato per complicità. Lo riferiscono i media internazionali. L'annuncio giunge dopo diversi anni dall'inizio delle indagini. I fratelli Tate, ex kickboxer con doppia cittadinanza statunitense e britannica, sono stati arrestati a Miami alla fine di luglio, dopo che la Gran Bretagna ne aveva richiesto l'estradizione, e al momento restano in carcere in in attesa che un giudice decida sulla loro richiesta di rilascio su cauzione e quindi dell'estradizione
Procura rumena incrimina Andrew Tate per traffico di minori e riciclaggio di denaro
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