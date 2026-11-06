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Procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo indaga sugli allarmi bomba

ROMA, 06 NOV - Gli uffici distrettuali, sotto il coordinamento della procura nazionale antimafia e antiterrorismo, indagano sulle minacce e gli allarmi bomba che hanno creato disagi su diversi voli aerei che coinvolgono scali italiani. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha quindi inviato informative, sui casi di questi giorni, alla Procura antimafia.

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