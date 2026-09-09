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Problemi linea Av e convenzionale a Firenze, ritardi fino a 60 minuti

FIRENZE, 09 SET - Sulla linea ferroviaria Roma - Firenze Alta Velocità e convenzionale, dalle 7:45, la circolazione è rallentata per accertamenti tecnici alla linea elettrica di alimentazione dei treni in prossimità di Rovezzano a Firenze. Così Rfi e Trenitalia sui rispettivi siti. Per i treni Alta velocità, Intercity e Regionali, si spiega ancora, possibili ritardi fino a 60 minuti. Attivate corse con i bus.

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