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Problema rete dati, forte riduzione del traffico aereo in Italia

ROMA, 16 OTT - Traffico aereo fortemente rallentato in tutta Italia a causa di una serie di anomalie alla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo sull'intero territorio nazionale. "A partire dalle ore 6:00, in considerazione del progressivo aumento del traffico aereo e del persistere delle anomalie, per continuare a garantire la massima sicurezza delle operazioni - informa l'Enav- sono state introdotte misure di regolazione dei flussi, che comportano una temporanea riduzione della capacità di gestione degli aeromobili nello spazio aereo italiano".

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