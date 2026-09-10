MILANO, 10 SET - L'aeroporto di Malpensa è stato momentaneamente chiuso a causa di un principio di incendio su un volo easyJet che era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo che era in fase di rullaggio su un raccordo dell'aeroporto. Sono state immediatamente attivate tutte le procedure di emergenza: i passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli. Sono tutti illesi tranne due, lievemente contusi nella discesa. Per l'attivazione delle procedure di sicurezza, le operazioni aeroportuali sono state quindi temporaneamente sospese.
Principio di incendio su un aereo, chiuso l'aeroporto di Malpensa
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