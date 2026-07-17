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Prime ore in carcere per Roggero, 'è provato, ha pianto'

ROMA, 17 LUG - Il gioielliere 72enne Mario Roggero, da poche ore detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condanna di quasi 15 anni, si trova in una sezione della struttura che viene definita 'a regime ordinario'. "È molto provato. Dopo essere entrato ha pianto", spiegano alcune fonti.

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