TORINO, 03 SET - Sospettato di essere un pusher, un uomo è rimasto ferito dopo essere stato investito da un'auto mentre cercava di sottrarsi a un controllo della polizia. E' avvenuto ieri sera in corso Principe Oddone a Torino. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cto. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 22.30, nel tentativo di sfuggire agli agenti impegnati in un'operazione contro lo spaccio nella zona, si è lanciato tra le auto in transito, venendo investito da una Ford. Subito dopo l'investimento, alcune decine di persone si sono riversate in strada e hanno accerchiato le volanti della polizia e l'auto coinvolta nell'incidente. Ci sono stati momenti di tensione e alcuni dei presenti avrebbero tentato di raggiungere il conducente dell'auto che aveva investito l'uomo. Sul posto sono intervenute altre volanti e pattuglie della polizia locale, che ha raccolto testimonianze che sta procedendo con gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
Presunto pusher investito da un'auto mentre fugge dalla polizia a Torino
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