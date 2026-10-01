LONDRA, 01 OTT - La polizia britannica ha arrestato un cittadino 27enne con doppia nazionalità, britannica e iraniana, nell'ambito delle indagini sul presunto attacco sventato contro la base inglese della Raf di Fairford, usata anche dall'aviazione americana nel conflitto contro Teheran. E' accusato di preparazione di atti terroristici. Si tratta del sesto arresto nella vicenda: gli altri 5 fermati, tutti ventenni e britannici, erano stati rilasciati su cauzione.
Presunto attacco alla base Raf, arrestato un cittadino britannico-iraniano
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