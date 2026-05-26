Prestiti con tassi al 50%, arrestato usuraio nel Veronese

VERONA, 26 MAG - Usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Sono i reati contestati a un cittadino italiano, residente a Bovolone (Verona), finito agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza. di custodia cautelare emessa dal procuratore aggiunto reggente di Verona, Rita Caccamo. L'indagine della Guardia di Finanza di Verona ha preso il via dalla denuncia di una vittima che, trovandosi in una situazione di difficoltà economica, aveva richiesto un prestito di 15.000 euro, impegnandosi a restituirne 30.000 in un'unica soluzione, in occasione della vendita di un immobile di proprietà. I finanzieri, appostati nei pressi dello studio notarile dove era prevista la firma del rogito, hanno individuato il presunto usuraio, sequestrando denaro contante, uno sfollagente e un coltello a serramanico. Le successive indagini hanno ricostruito un articolato sistema di concessione di prestiti usurari attivo almeno dal 2020. Finora sono 14 le operazioni di prestito effettivamente ricostruite, per un ammontare complessivo superiore a 125mila euro. L'indagato applicava tassi d'interesse ampiamente superiori ai limiti di legge, a partire dal 30% fino a sfiorare, in molti casi, il 50% annuo, approfittando delle difficoltà economiche di chi si rivolgeva a lui: la perdita del posto di lavoro, la necessità di fronteggiare le spese per un lutto improvviso o le cure mediche di un figlio malato. Alcuni dei piccoli imprenditori coinvolti erano alla ricerca di immediata liquidità per pagare i fornitori, nel tentativo di salvare l'attività in difficoltà. Così si è strutturata una vera e propria "impresa criminale" che ha consentito all'usuraio di non dover più attingere al proprio salario da lavoratore dipendente; l'illecita attività lo avrebbe poi agevolato nell'acquisto di due abitazioni, nella locazione di una casa e nel pagamento degli alimenti alla moglie, dalla quale nel frattempo si era separato.