BRUXELLES, 04 SET - "Un funerale di Stato sarebbe inaccettabile, per quanto ne so. In realtà non si sta svolgendo un funerale di Stato, ma potrebbero esserci alti esponenti del governo che commemorano quell'uomo. E anche questo non è accettabile". Lo ha detto Thomas Byrne, ministro di Stato per gli Affari europei dell'Irlanda - Paese alla presidenza di turno dell'Ue - all'arrivo al Consiglio Affari generali informale a Dublino, rispondendo a una domanda su Ratko Mladic e la Serbia. "Quello che è accaduto in quella regione durante gli anni Novanta e fino ai primi anni Duemila è stato assolutamente spregevole", ha aggiunto Byrne. "È certamente tempo di seppellire il passato e lavorare e continuare sulla strada della riconciliazione nella regione". Quanto sta accadendo, ha sottolineato, "continua a ferire le persone, in particolare nella regione, ma anche in alcuni Stati membri dell'Unione europea".
Presidenza Ue, 'funerale di Stato per Mladic sarebbe inaccettabile'
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