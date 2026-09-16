MONTEVIDEO, 16 SET - Il presidente uruguaiano Yamandú Orsi ha negato che sia in programma la realizzazione di un cavo sottomarino tra le isole Falkland-Malvinas e l'Uruguay. Lo riferisce il quotidiano El País di Montevideo. "Non abbiamo mai ricevuto alcuna proposta", ha dichiarato Orsi, commentando le informazioni circolate sul progetto. Il capo dello Stato ha precisato che una società statunitense sta lavorando a un collegamento sottomarino, ma che le Falkland-Malvinas non sono previste come punto di approdo. Orsi ha inoltre ribadito il sostegno dell'Uruguay alla rivendicazione argentina di sovranità sulle Falkland-Malvinas, amministrate dal Regno Unito. "Su queste cose non si scherza", ha affermato il presidente, mentre la vicenda rischia di alimentare nuove tensioni diplomatiche tra Montevideo e Buenos Aires e di riaccendere la disputa sulla sovranità delle isole.
Presidente Uruguay nega l'ipotesi di un cavo sottomarino tra le Falkland e Montevideo
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