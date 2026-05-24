Presidente Slow Food international, 'm'hai aiutato a diventare leader che sono'

BRA, 24 MAG - "La tua Terra Madre e il mondo di Slow Food ti sono grati per il tuo lavoro. I nostri cuori sono addolorati da un lato, ma dall'altro sono pieni di gratitudine per tutto ciò che hai piantato: i semi dell'umiltà, dell'intelligenza affettiva. Ci hai fatto credere in noi stessi e nel potere che abbiamo di cambiare il mondo attraverso il cibo. Hai creduto in me e mi hai aiutato a diventare il leader che sono". L'intervento, al momento di commiato pubblico per il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, stamani a Pollenzo, frazione di Bra, nel Cuneese, è di Edward Mukiibi, ugandese, presidente di Slow Food International. "Hai amato l'Africa e hai dato a noi africani la possibilità di studiare la gastronomia. Hai amato il pianeta, hai lottato negli anni per salvare la biodiversità e hai toccato la vita di milioni di persone nel mondo. La tua eredità continua a vivere. Per la prima volta in diciassette anni sono venuto a Bra per parlarti senza aspettarmi altro che silenzio. Questo silenzio è assordante. Dobbiamo rispondere a questo silenzio lavorando sodo assieme per mantenere viva la visione di Carlo. Caro Carlin grazie di cuore, la grandezza del tuo sogno continua a vivere" ha concluso senza riuscire a trattenere le lacrime.