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Presidente Moldavia, '4 droni russi hanno violato nostro spazio aereo'

ROMA, 24 SET - La presidente moldava Maia Sandu denuncia su X che "l'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina: 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord". "La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina", aggiunge Sandu.

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