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Presa a martellate dal marito sul bus, morta dopo cinque mesi

TERNI, 19 OTT - E' morta dopo cinque mesi di ricovero all'ospedale di Terni la donna che era stata aggredita a martellate dal marito il 9 maggio a bordo di un autobus di linea nei pressi di Santa Lucia di Stroncone. I colpi le avevano provocato danni risultati irreversibili. Il marito era stato arrestato dai carabinieri tre giorni dopo l'aggressione per tentato femminicidio pluriaggravato e si trova attualmente in carcere. Con la morte della donna, la sua posizione giudiziaria è destinata ad aggravarsi.

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