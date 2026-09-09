STOCCOLMA, 09 SET - L'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky "è stato quasi colpito da un drone mentre stava per decollare dalla Moldavia. Questa è la realtà che sta vivendo". Lo ha dichiarato il premier norvegese Jonas Gahr St›re all'emittente di servizio pubblico norvegese NRK. Zelensky ha viaggiato ad Oslo insieme ad altri leader di tutto il mondo per partecipare ai funerali di Stato del Re Harald V di Norvegia, svoltisi oggi.
Premier Norvegia, 'aereo di Zelensky sfiorato da drone al decollo dalla Moldavia'
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