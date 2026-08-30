BRUXELLES, 30 AGO - La prima ministra islandese, Kristrún Frostadóttir, si è detta soddisfatta dell'elevata affluenza alle urne registrata nel referendum di ieri. "È chiaro che il 53% della popolazione non desidera compiere un passo più ampio in questo momento. Tuttavia, il 47% si è mostrato interessato. Dobbiamo affrontare i prossimi mesi rispettando tutti i punti di vista", ha detto la premier in conferenza stampa, accogliendo con favore il dialogo che si è instaurato su questioni internazionali e nazionali. "Considerato quanto sia ristretto il divario, è fondamentale che la posizione di tutti venga rispettata", ha aggiunto. "E' stata una buona sessione per il Paese. Penso che la cosa più importante sia che usciamo da questa sessione con il rispetto per questi risultati. E una grande lezione per me e anche per il governo è che le persone sono contente dell'accordo sull'Efta. Sono contente dell'attuale rapporto con l'Ue. So che una grande parte di coloro che hanno votato 'no' in queste elezioni lo hanno fatto perché erano contenti dell'attuale rapporto con l'Ue. Quindi questa è la lezione che ci portiamo dietro. Continueremo a rafforzare il rapporto con lo Spazio economico europeo (See)". Lo ha detto la prima ministra islandese Kristrún Frostadóttir in conferenza stampa dopo l'esito del referendum per la ripresa dei negoziati con l'Ue. La premier ha anche riferito di aver scambiato messaggi con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa dopo l'esito del voto. "È ovvio che quasi metà del paese voleva continuare questi negoziati. Ma più della metà della popolazione ha votato contro. Rispetteremo questo risultato e penso che rafforzi il nostro mandato, visto che abbiamo ottenuto una partecipazione elettorale così elevata. Voglio anche dire che questo dibattito e questa discussione sono stati estremamente utili", ha aggiunto.
Premier Islanda, 'soddisfatta per partecipazione a referendum, rispettare l'esito'
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