DUBLINO, 12 NOV - L'Europa non ha bisogno di un inviato ad hoc per i colloqui di Dublino tra Ucraina e Russia. Lo afferma in un'intervista all'Afp il premier estone Kristen Michal. "Direi che abbiamo già un accordo sui nomi", ha detto il primo ministro facendo riferimento al presidente Antonio Costa e alla rappresentante per gli Affari Esteri Kaja Kallas.
Premier Estonia, 'Ue non ha bisogno di inviato ad hoc per Kiev'
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