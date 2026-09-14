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Precipitano dal cestello della gru, muore un operaio

ROMA, 14 SET - Tragedia sul lavoro a Ostia, sul litorale romano. E' accaduto in via Forni. Due operai che si trovano sul cestello di una gru tra il secondo e il terzo piano sarebbero precipitati da un'altezza di 4-5 metri di altezza. Uno è morto sul colpo mentre l'altro è stato trasportato in ospedale dall'Ares 118. Sul poto i carabinieri e lo Spresal. Da chiarire la dinamica.

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