Possibile Cdm alle 19, ministri allertati dopo riunioni sui carburanti

ROMA, 18 MAR - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, potrebbe riunirsi in serata, attorno alle 19. I ministri, secondo diverse fonti di governo, sono stati preallertati dopo le riunioni avvenute in mattinata a Palazzo Chigi, in particolare quella a cui hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, con al centro il dossier carburanti, a cui il governo lavora a causa del l'innalzamento dei prezzi dopo la crisi in Medio Oriente per la guerra in Iran, con un faro anche su possibili fenomeni di speculazione. Dopo il Cdm Meloni partirà per Bruxelles, dove parteciperà al Consiglio Ue.