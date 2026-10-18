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Portati in questura a Milano in 160 dopo gli scontri di oggi, l'80% minori

MILANO, 18 OTT - Sono 160 le persone portate in questura oggi, prima delle 19, a Milano, per i disordini che si sono verificati nel centro della città. Di questi l'80% sono minorenni. È quanto si apprende da fonti del Dipartimento di sicurezza e della Questura. Continuano intanto gli incidenti, il vandalismo e i saccheggiamenti che hanno riguardato anche la zona della movida di Moscova e di corso Garibaldi. Anche le vetrine della Rinascente in piazza Duomo sono state danneggiate.

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